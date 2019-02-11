Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan Milli Takım Seçmelerine 3 Futbolcu

Yüksekova'dan Milli Takım Seçmelerine 3 Futbolcu

2 gün önce

Türkiye Futbol Federasyonunun 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan bölge seçmelerine Yüksekova Belediyespordan 3 futbolcunun katılacağı belirtildi.

Yüksekova'dan Milli Takım Seçmelerine 3 Futbolcu, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonunun 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan bölge seçmelerine Yüksekova Belediyespordan 3 futbolcunun katılacağı belirtildi.

11-15 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak olan U-14 yaş milli takım 2. etap seçmelerine Yüksekova Belediyespordan Ercan Çoban, Gökhan Taraf ve Kadir Kurt'ta katılacak. Seçmelere gidecek olan sporcuları, Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım ve U-14 Takım Teknik Sorumlusu Mecit Ağırbaş yolcu etti. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:15 Kaynak: İHA

Futbol, Yüksekova, Güncel
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