Yüksekova'dan Milli Takım Seçmelerine 3 Futbolcu
2 gün önce
Türkiye Futbol Federasyonunun 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan bölge seçmelerine Yüksekova Belediyespordan 3 futbolcunun katılacağı belirtildi.
Türkiye Futbol
Federasyonunun 2018-2019 sezonu faaliyet programında yer alan bölge seçmelerine Yüksekova
Belediyespordan 3 futbolcunun katılacağı belirtildi.
11-15 Şubat tarihleri arasında İstanbul
'da yapılacak olan U-14 yaş milli takım 2. etap seçmelerine Yüksekova Belediyespordan Ercan Çoban, Gökhan Taraf ve Kadir Kurt
'ta katılacak. Seçmelere gidecek olan sporcuları, Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım
ve U-14 Takım Teknik Sorumlusu Mecit Ağırbaş yolcu etti. - HAKKARİ
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 12:15 Kaynak: İHA
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