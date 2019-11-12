Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan milli takım seçmelerine 4 kadın futbolcu
Son Dakika Spor Yüksekova'dan milli takım seçmelerine 4 kadın futbolcu - Son Dakika Spor

Yüksekova'dan milli takım seçmelerine 4 kadın futbolcu

6 saat önce

U17 Kız Milli Takım seçmelerine Yüksekova Belediyespordan 4 kadın futbolcu davet edildi.

Yüksekova'dan milli takım seçmelerine 4 kadın futbolcu, System.String[]

U17 Kız Milli Takım seçmelerine Yüksekova Belediyespordan 4 kadın futbolcu davet edildi.


Van'ın Gevaş ilçesinde yapılacak olan Doğu Anadolu Bölgesi U17 Kız Milli Takım seçmelerine Yüksekova Belediyespordan Melek Ağırbaş, Rabia Duman, Esra Gül ve Seher Duman davet edildi. Seçmelere gidecek kadın sporcular, beraberlerindeki Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım, Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Metin Kandaş ve kulüp yöneticileriyle Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Vekili ve Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı makamında ziyaret etti. Canlı, U17 Kız Milli Takım aday kadrosuna davet edilen sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. - HAKKARİ

Yüksekova, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe'de Şampiyonlar Ligi çılgınlığı! 5 futbolcu için düğmeye basıldı
Fenerbahçe'den Ahmed Kutucu harekatı Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor 34 hamile çocuk davasında doktor "Adnan Hoca"cı çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 21:44:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan milli takım seçmelerine 4 kadın futbolcu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]