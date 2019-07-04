Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan sınıra askeri sevkıyat
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yüksekova'dan sınıra askeri sevkıyat

17 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden askeri sevkıyat yapıldı.

Yüksekova'dan sınıra askeri sevkıyat, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden askeri sevkıyat yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nden geçen askeri konvoy, Irak sınırına doğru yöneldi. Konvoyun, Irak sınırında sürdürülen 'Pençe Harekatına' destek vermek için sınıra gittiği öğrenildi. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:43 Kaynak: İHA
3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının kritik ismi yıllar sonra konuştu "Parayı değil seni istiyorum" deyip tecavüze kalkışan sapığın ifadesi ortaya çıktı Sokak ortasındaki boş tabut korkuttu! Umre için biriktirdiği altınları düştü, bulan kişi cebine indirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:00:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan sınıra askeri sevkıyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]