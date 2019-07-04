Yüksekova'dan sınıra askeri sevkıyat
14 dakika önce
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden askeri sevkıyat yapıldı.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
'ın kuzeyindeki Hakurk
'ta devam eden Pençe Harekatı için Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinden askeri sevkıyat yapıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cengiz Topel
Caddesi'nden geçen askeri konvoy, Irak sınırına doğru yöneldi. Konvoyun, Irak sınırında sürdürülen 'Pençe Harekatına' destek vermek için sınıra gittiği öğrenildi.
(Metin Tek/İHA)
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