Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan sınıra askeri sevkıyat
Son Dakika Güncel Haber

Yüksekova'dan sınıra askeri sevkıyat

14 dakika önce

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden askeri sevkıyat yapıldı.

Yüksekova'dan sınıra askeri sevkıyat, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatı için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden askeri sevkıyat yapıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Cengiz Topel Caddesi'nden geçen askeri konvoy, Irak sınırına doğru yöneldi. Konvoyun, Irak sınırında sürdürülen 'Pençe Harekatına' destek vermek için sınıra gittiği öğrenildi.
(Metin Tek/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:45 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının kritik ismi yıllar sonra konuştu YÖK'ten yeni atanan rektörlere "mobbing" uyarısı Konda Araştırma Şirketi'nden dikkat çeken İmamoğlu-Yıldırım raporu İBB'de alım, satım, istihdam ve ihaleler durduruldu, izinler iptal edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 15:00:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan sınıra askeri sevkıyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]