Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan sınıra askeri sevkiyat
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Yüksekova'dan sınıra askeri sevkiyat

1 saat önce

Yüksekova'dan sınıra askeri sevkiyatHAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatına Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden askeri sevkiyat yapıldı.

Yüksekova'dan sınıra askeri sevkiyat
HAKKARİ - Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta devam eden Pençe Harekatına Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden askeri sevkiyat yapıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Cengiz Topel Caddesi'ni kullanan askeri konvoy, Irak sınırına doğru yöneldi. Irak sınırında sürdürülen 'Pençe Harekatına' destek vermek için askeri konvoyun sınıra gittiği öğrenildi.
Yüksekova'dan sınıra askeri sevkiyat
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:13 Kaynak: İHA
Yüksekova, Hakkari, Hakurk, Irak, Yerel
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