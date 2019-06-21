Son Dakika Haberleri: Yüksekova'dan Tekirdağ'a gelin
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Yüksekova'dan Tekirdağ'a gelin

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan İlkay Aygen, İsmail Karaca ile hayatını birleştirerek Tekirdağ'a gelin gitti.

Yüksekova'dan Tekirdağ'a gelin, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan İlkay Aygen, İsmail Karaca ile hayatını birleştirerek Tekirdağ'a gelin gitti.

Aygen ve Karaca çifti için ilçedeki bir düğün salonunda düğün töreni düzenlendi. Gelin ve damat ailesinden çok sayıda kişinin katıldığı düğünde, davetliler Kürtçe ve Türkçe ezgiler eşliğinde halay çekip harmandalı oynadı. Gelin kınasının da yakıldığı düğün, coşkulu bir şekilde sona erdi.

Aygen ve Karaca aileleri; düğünün güzel geçtiğini belirterek davetlilere teşekkür etti. - HAKKARİ
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
Hakkari, Yüksekova, Tekirdağ, Güncel
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