Yüksekova'dan Tekirdağ'a gelin
1 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan İlkay Aygen, İsmail Karaca ile hayatını birleştirerek Tekirdağ'a gelin gitti.
Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:11 Kaynak: İHA
'nin Yüksekova
ilçesinde yaşayan İlkay Aygen, İsmail Karaca ile hayatını birleştirerek Tekirdağ
'a gelin gitti.
Aygen ve Karaca çifti için ilçedeki bir düğün salonunda düğün töreni düzenlendi. Gelin ve damat ailesinden çok sayıda kişinin katıldığı düğünde, davetliler Kürtçe ve Türkçe ezgiler eşliğinde halay çekip harmandalı oynadı. Gelin kınasının da yakıldığı düğün, coşkulu bir şekilde sona erdi.
Aygen ve Karaca aileleri; düğünün güzel geçtiğini belirterek davetlilere teşekkür etti. - HAKKARİ
Fatih Portakal'ın teröristbaşı Öcalan mektubu yorumuna, HDP'den "işine bak" yanıtı
İmamoğlu'ndan AK Parti'ye sert tepki: Bu kadar manevranın sebebi nedir?
Nahçivan sınır kapısında patlayıcı yüklü drone bulundu
Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama