Yüksekova Devlet Hastanesi'nde çocuklar için kütüphane - Son Dakika
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Yüksekova Devlet Hastanesi'nde çocuklar için kütüphane

6 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hizmet veren devlet hastanesinde, çocuk servisinde yatan hastalar için kütüphane kuruldu.

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde çocuklar için kütüphane, System.String[]

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde hizmet veren devlet hastanesinde, çocuk servisinde yatan hastalar için kütüphane kuruldu.

Yüksekova Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Servisi'nde kurulan, duvarları çeşitli figürlere boyanan kütüphanede, çocukları mutlu eden ve moral veren hikaye kitapları bulunuyor. Her yaş grubuna göre resimli hikaye kitapları ve oyuncaklar da bulunan kütüphaneye çocuklar tedavilerinden arta kalan zamanlarında aileleriyle birlikte gelerek kitap okuyor. Hastanede tedavi gören 4'üncü sınıf öğrencisi Samet Kazan, "Çok güzel bir duygu hastanedeki çocuklar buraya gelip kitap okuyabiliyorlar. Daha önce hastalanıp bu hastaneye geldiğimde böyle bir kütüphane yoktu. Şimdi kütüphane var ilaç tedavim bittikten sonra buraya gelip kitap okuyorum ve zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


Devlet Hastanesi, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:16 Kaynak: DHA
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