Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

29.07.2022 13:44
Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastanede olası bir yangın durumunda eksikliklerin giderilmesi amacıyla gerçekleştiren tatbikata UMKE, AFAD, 112 Acil Sağlık, Yüksekova Belediyesi, polis ekipleri ve hastane personeli katıldı.

Senaryo gereği hastane girişinde çıkan yangın, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastanede dumandan etkilenen iki kişi itfaiye ekiplerince, bir kişi de UMKE ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı.

Başhekim Yardımcısı Halil İbrahim Çetin, senaryo gereği başhekimlik binasının girişinde elektrik panosundan kaynaklı yangın meydana geldiğini, dumandan etkilenen 3 kişinin ekiplerce güvenli alana alınıp tedavisinin yapıldığını belirtti.

Çetin, tatbikata katılan ekiplere teşekkür etti.

YORUMLAR
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Yüksekova Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı Yüksekova Devlet Hastanesinde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı LOKANTASINDA BULDUĞU BİR MİKTAR DÖVİZİN SAHİBİNİ ARIYOR LOKANTASINDA BULDUĞU BİR MİKTAR DÖVİZİN SAHİBİNİ ARIYOR
Kaynak: AA

Devlet Hastanesi, Yüksekova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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