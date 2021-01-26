Yüksekova dondu... Vatandaşlar dondurucu soğuklara karşı çözümü naylon, battaniye ve brandada buldu - Son Dakika

Yüksekova dondu... Vatandaşlar dondurucu soğuklara karşı çözümü naylon, battaniye ve brandada buldu

Yüksekova dondu.

Yüksekova dondu... Vatandaşlar dondurucu soğuklara karşı çözümü naylon, battaniye ve brandada buldu HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından sonra hava sıcaklığının eksi 25 dereceye kadar düşmesiyle hayat adeta dondu. İlçe günler önce etkili olan yoğun kar yağışının ardından etkisini sürdüren dondurucu soğuklar hayatı olumsuz etkiliyor. Vatandaşlar eksi 25 dereceye kadar düşen hava sıcaklığına karşı evlerinin giriş kısmıyla arabalarının üzerini naylon, battaniye ve brandayla kapatarak korumaya çalışıyor. Havaların çok soğuduğunu dile getiren vatandaşlar, "İlçede yoğun kar yağışından sonra hava adeta buz kesildi. Özgürlük Meydanı'nda bulunan bir binanın dış yüzeyinin buz tutması herkesi şaşırttı" dediler. Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve ilçe özel idaresi ekipleri de yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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