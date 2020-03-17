Yüksekova-Esendere arası ücretsiz yolcu taşımacılığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova-Esendere arası ücretsiz yolcu taşımacılığı - Son Dakika

Yüksekova-Esendere arası ücretsiz yolcu taşımacılığı

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, korona virüsüne karşı Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacığını ücretsiz yapmaya başladı.

Yüksekova-Esendere arası ücretsiz yolcu taşımacılığı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, korona virüsüne karşı Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacığını ücretsiz yapmaya başladı.


İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediyesi, vatandaşların mağdur olmaması için Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatlarıyla korona virüsü salgını bitene kadar Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacılığını ücretsiz yapma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, Esendere Belediyesi olarak korona virüsüne karşı vatandaşların mağdur olmaması için bugünden itibaren Yüksekova-Esendere arasında yolcu taşımacılığını ücretsiz yapma kararı aldıklarını belirterek, "İnşallah tüm ülke olarak bu tehlikeli virüsten kurtulacağız" dedi. - HAKKARİ

Yüksekova, Esendere, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Koranavirüs ve soğuk algınlığı nasıl ayırt edilir? Uzman isim aradaki farkları açıkladı Diyarbakır'da imamlar, vatandaşlara "cemaatle namaz kılmayın" uyarısı yaptı Karantina yurduna gelecek olanlara bir öğrenci kolonya ve not bıraktı
Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı Koronavirüs şüphesi bulunan Bifouma'nın test sonucu negatif çıktı         
12:21
Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı Beşiktaş, Tyler Boyd ve Kevin N'Koudou'nun, koronavirüs tedirginliği nedeniyle antrenmana çıkmak istemediği iddialarını yalanladı         
11:27
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı         
10:23
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Stok sıkıntısı yaşanmayacak         
10:15
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:00
Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi Valencia Kulübü'nün yüzde 35'inde koronavirüs tespit edildi         
09:58
Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı Şanlıurfa'da bir grup, Diyanet'in kararına uymayıp cemaatle namaza devam edeceğini açıkladı         
09:57
Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim Bilim Kurulu üyesinin canlı yayında cevap vermediği soru: O kadarını söylemeyeyim         
09:21
Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı Oyuncu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandı         
08:36
Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok Aykut Kocaman: Şu an Fenerbahçe'ye dönme gibi bir şey yok         
08:03
Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü Trump, dünyanın bir numaralı sorunu haline gelen koronavirüse yeni isim taktı: Çin Virüsü         
07:50
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde         
00:01
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek         
23:40
ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı ABD Savunma Bakanı Esper ve yardımcısı koronavirüs şüphesiyle karantina altına alındı         
23:35
İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri İlahiyatçı Ali Rıza Demircan'dan tepki çeken koronavirüs sözleri         
23:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 18:09:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova-Esendere arası ücretsiz yolcu taşımacılığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]