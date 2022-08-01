Yüksekova 'Fen Lisesi'ne kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Yüksekova 'Fen Lisesi'ne kavuştu

01.08.2022 13:09
Yüksekova 'Fen Lisesi'ne kavuştu

Yüksekova 'Fen Lisesi'ne kavuştu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde fen lisesi kuruldu.

Yüksekova 'Fen Lisesi'ne kavuştu

HAKKARİ - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan kararla Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde fen lisesi kuruldu.

Alınan kararın ardından İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan İsmet Alkan Anadolu Lisesine 'Yüksekova Fen Lisesi'nin tabelası asıldı. Eğitim öğretim döneminin başlamasıyla bu sene ilk olarak 60 öğrenci Yüksekova Fen Lisesinde eğitim görmeye başlayacak.

Yüksekova adına büyük bir mutluluk yaşadıklarını belirten Yüksekova İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, "Yüksekova'mızda Türkiye'de nitelikli okullar türleri arasında yer alan fen lisemizin büyük gururunu hep beraber yaşıyoruz. Bu okulumuz bir ortaöğretim kurumumuz bünyesinde ilk yılında 2 derslikli ve 60 öğrenci alacak şekilde planlanmıştır. Fen liseler, matematik ve fen ağırlıklı eğitim veren kurumlardır. Bu okulları bitiren öğrencilerimiz, üniversite ve bölüm tercih ederken daha çok tıp ve mühendislik fakülteleri gibi birimleri tercih etmekteler. Yüksekova'mıza kazandırmış olduğumuz bu okulumuz, memleketin geleceğinde hizmet edecek nice doktor, mühendis ve yazılımcıların yetiştirilmesine vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İnşallah kısa sürede de kendi binasının yapıldığını bütün hemşehrilerimizle göreceğiz. Bu okulumuz sadece Yüksekova'ya hizmet etmeyecek. Yakın ilçelerimiz Şemdinli, Derecik ve Başkale gibi yerlerden gelecek öğrencilere de hizmet edecektir. Yüksekova'mızın ihtiyaç duyduğu bu okul türü, eğitim kalitemizi yükselteceğine yürekten inanıyoruz. Okulumuzun açılmasında emeği geçen başta Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer olmak üzere üst yöneticilerimize, Hakkari Valimiz İdris Akbıyak'a, Kaymakamımız Ömer Çimşit'e, İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür'e ve burada adını sayamadığım herkese teşekkür ediyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Amerikan beyzboluna rakip geleneksel beyzbol Amerikan beyzboluna rakip geleneksel beyzbol Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı Duvardaki delikte sıkışan kedi kurtarıldı
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Yüksekova, İpekyolu, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova 'Fen Lisesi'ne kavuştu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:29 Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında ağladı! Futbolcuyu "İdolün kim?" sorusu duygulandırdı
16:29 ABD'de akılalmaz olay! Marketten aldığı cipsten yılan fırladı
16:22 ABD'de köpek gezdirmeye çıkan kadına sokak ortasında tecavüz edildi!
16:15 Bakan Soylu cemevlerine yönelik saldırıları "Eski Türkiye'nin ayak izi" olarak duyurdu: "Planlı provokasyon" en ağır şekilde cezalandırılacaktır
15:55 CHP'li Engin Altay, canlı yayında açıkladı: Gönüllerdeki aday falan değil, düz söylüyorum adayımız "Bay Kemal"
15:52 Kendisini "mehdi" ilan eden radyocu Tuncer Çiftçi'den, hem uzun namlulu silahlarla hem de kandırdığı kadınlarla skandal video
15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
15:29 Aston Martin, emekli olan Vettel'in yerine Alonso ile anlaştı
15:28 Kılıçdaroğlu'ndan "sağlıkta şiddet" tepkisi: Bundan sonra olacak tüm negatif olayların sorumlusu AK Parti ve MHP'dir
15:23 Cesc Fabregas, İtalya Serie B takımı Como ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2022 16:54:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova 'Fen Lisesi'ne kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement