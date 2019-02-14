Son Dakika Haberleri: Yüksekova Geleceğini Kodluyor" Projesi

Yüksekova Geleceğini Kodluyor" Projesi

24 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova'daki Murat Işık Anaokulu tarafından hayata geçirilen "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesinin işleyişini yerinde inceledi.

Yüksekova Geleceğini Kodluyor
HAKKARİ (İHA) – Hakkari İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Yüksekova'daki Murat Işık Anaokulu tarafından hayata geçirilen "Yüksekova Geleceğini Kodluyor" projesinin işleyişini yerinde inceledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı ile anaokulunu ziyaret ederek, öğrencilerle robotik kodlama derslerine katıldı. Anaokulu tarafından yürütülen projeyi beğenen Gür; "Anaokulumuzun hayata geçirdiği bu projeyle; iletişim kurma, eleştirel düşünme, problem çözme ve bilişsel becerileri geliştirmek konusunda ve öğretmenlerimizin yönlendirmesi çabasından dolayı hepsine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra 50.Yıl İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Gür, öğrencilerle sohbet etti. Öğretmenlerle de toplantı yapan Gür; 2023 Eğitim Vizyonu, 2. dönemde yapılması planlanan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:37 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Açlık Grevindeki HDP'li Leyla Güven Kaldırıldığı Hastanede Tedavi Görmeyi Kabul Etmedi Enerji Devi, Yüksel Enerji Konkordato İlan Etti

THY, "İstanbul Havalimanı'na Ortak Oluyor" İddialarını Yalanladı CHP'li Sera Kadıgil'den Regl Önerisi: Hijyen Ürünlerinden Alınan Vergi İndirilsin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 16:01:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova Geleceğini Kodluyor" Projesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]