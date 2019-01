HAKKARİ (İHA) – Hakkari 'nin ilk ve tek kültür sanat dergisi olan Yüksekova Güncel Dergisinin 2. sayısı çıktı.Yüksekova ilçesinde kültür sanat içerikli hazırlanan Yüksekova Güncel Dergisinin 2. sayısı okuyucularıyla buluştu. Hakkari'de ilk olma özelliğini taşıyan ve kültür sanat ağılıklı olan derginin ocak sayısı tam not aldı. Derginin editörlüğünü yapan Yüksekova Güncel Haber sitesinin imtiyaz sahibi Cahit Yiğit, "İlin ilk ve tek dergisi olma özelliğini taşıyan Yüksekova Güncel Dergimiz, kültür sanat içerikli olup Hakkari ve ilçelerinin keşfedilmemiş yönlerini okuyucularımızla buluşturuyoruz. Kültür sanat içerikli dergimizin ilk sayısı okuyucularımızda tam puan aldı. Hakkari bölgemizin kültürünü ve tarihçesini elimizden geldiğince ele almaya çalışıyoruz. Bu sayımızda da tarih boyunca Hakkari bölgesinde türkülerimize, hikayelerimize konu olmuş ve yıllar önce bölgede yaşamış nice destanlara tanıklık etmiş Cembeli ü Binevş aşkını ve Hakkari'nin tarihçesini ele aldık. Değerli okuyucularımızın görüş ve önerilerine her zaman açık olduğumuz gibi dergimizin 2. sayısı da siz okuyucularımızdan tam not alacağını umut ediyoruz" şeklinde konuştu. - HAKKARİ