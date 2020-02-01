Yüksekova havalimanında yoğun tipi altında karla mücadele - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yüksekova havalimanında yoğun tipi altında karla mücadele - Son Dakika

Yüksekova havalimanında yoğun tipi altında karla mücadele

6 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında karla mücadele ekipleri yoğun kar ve tipiye rağmen yoğun bir şekilde çalışıyorlar.

Yüksekova havalimanında yoğun tipi altında karla mücadele, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanında karla mücadele ekipleri yoğun kar ve tipiye rağmen yoğun bir şekilde çalışıyorlar.


Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nın pisti, karla mücadele ekiplerince temizlenip, acil inişlerin de göz önünde bulundurarak hazır tutuluyor. İki gündür yoğun bir şekilde yağan kar ve ardında başlayan tipiye rağmen, havalimanında karla mücadele personelleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, Devlet Hava Meydanları İşletme Müdürlüğünce gönderilen tam donanımlı iş makineleri yardımıyla 24 saat aralıksız gece gündüz demede biriken karları temizliyor.


Yetkililer, çalışmalarla ilgili bölgede devam eden yoğun kar nedeniyle karla mücadele personellerin dün geceden beri 5 kar küreme, 3 rotatif kar atma, 2 greyderle aralıksız karla mücadele çalışması yaparak havalimanının pistini hazır tuttuklarını ifade ettiler. - HAKKARİ

Selahaddin Eyyubi, Yüksekova, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çinli uzmanlar, koronavirüsünü 15 dakikada tespit edebilecek test geliştirdi
Deprem riski altında yaşayan Manisa'nın deprem master planı olmadığı ortaya çıktı Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim 8 milyon dolarlık bağışla gündeme gelen Kızılay'da bu kez cinsel istismar skandalı!

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 17:35:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova havalimanında yoğun tipi altında karla mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]