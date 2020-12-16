Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı - Son Dakika

Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı

16.12.2020 15:29
Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesi için yaptırılan yeni revize imar planı iki etap halinde askıya çıkarıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Hakkari'nin Yüksekova ilçesi için yaptırılan yeni revize imar planı iki etap halinde askıya çıkarıldı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 958,76 hektarlık riskli alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan notları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notları ile nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin plan açıklama raporları, Yüksekova Belediye Meclisinin 3 Kasım 2020 tarih ve 47 sayılı kararı ile 237 hektarlık riskli alanda yapılan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve plan notları, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve plan notları ile nazım ve uygulama imar planlarına ilişkin plan açıklama raporları Yüksekova Belediye Meclisinin 2 Kasım 2020 tarih ve 46 sayılı kararı ile 3194 sayılı imar kanunun 8 (b) maddesi gereğince Yüksekova Belediye Başkanlığı hizmet binası Esenyurt Mahallesi İpekyolu Caddesi No 266/A Pk 30300 Yüksekova/Hakkari adresinde 15 Aralık 2020 gününden itibaren bir ay süreyle askı ilanına çıkarılmıştır" denildi. - HAKKARİ

Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı
Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı
Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı
Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı

Yüksekova, Hakkari, Kasım, imar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Karagümrük, Emre Çolak'ı transfer etti Koronavirüs tanı kitlerinin internetten satışı engellendi Alanya'da güneşli havayı fırsat bilen turistler denize girdi DİSK'ten asgari ücret açıklaması: İnsan onuruna yaraşır bir zam olmalı Son Dakika! Erdoğan'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Bu nasıl bir ittifak? Koronavirüs nedeniyle C ve D vitamini kullanımı arttı! Eczacılar TBMM Sağlık Komisyonu'na başvurdu Ünlü çiftin oğlunu hastane önünde öldüren kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Burcu Esmersoy, mini elbiseli videosuyla takipçileri büyüledi
Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 2 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:23
Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak Son Dakika! YouTube, Türkiye'de temsilcilik açacak         
15:42
Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı Barınaktan 3 tane pitbull çaldılar! Hırsızlardan biri hayvan hakları derneği üyesi çıktı         
15:22
32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı 32 ördeği kaçak avlayan 2 kişiye suçüstü baskın! 30 bin TL ceza yazıldı         
14:29
ABD'de durum vahim! Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı ABD'de durum vahim! Kaliforniya Valisi 5 bin ek ceset torbası satın alındığını açıkladı         
14:25
Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu Tamer Karadağlı, Savaşçı dizisinin kadrosuna dahil oldu         
14:11
BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın BioNTech'in geliştirdiği korona aşısının prospektüsü açıklandı: 2 ay içinde çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın         
14:09
Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada Genç kız rezidansın 18. katından aşağı atladı! Kan donduran anlar kamerada         
13:42
Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Yunanistan 12 yıl sonra ilk defa savunma bütçesini 5 kat artırdı         
13:28
Putin'in Putin'in "Dünyada eşi benzeri yok" dediği Avangard balistik füzesi aktif hale getirildi         
13:13
Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı Miss Fashion 2020 güzeli Elif Yılmaz'ın James Rodriguez'le mesajlaştıkları ortaya çıktı         
13:07
Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı Belediye personelinden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı'na bıçaklı saldırı: 3 yaralı         
12:54
Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak Çin, Almanya'dan 100 milyon doz korona aşısı alacak         
11:57
Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı, bebeğiyle aile pozu verdi         
10:56
Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği Son 10 yılda 37 kez büyük ikramiyenin isabet ettiği Muratpaşa'da Milli Piyango hareketliliği         
10:24
MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi MasterChef'te ortalık karıştı! Mehmet Şef ile Barbaros birbirine girdi         
07:47
Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı Kızıyla yürüyüşe çıkan Adriana Lima, makyajsız haliyle hayranlarını şaşırttı         
20:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2020 16:44:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüksekova için hazırlanan imar planı askıya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei