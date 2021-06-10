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Yüksekova İlçesi Esendere Beldesinde 181.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi. - Son Dakika

Yüksekova İlçesi Esendere Beldesinde 181.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi.

10.06.2021 20:23
Yüksekova İlçesi Esendere Beldesinde 181.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi., System.String[]

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı Hudut Birlikleri desteği ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;10. 06.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı Hudut Birlikleri desteği ile "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

10. 06. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesinde yapılan operasyon neticesinde;

163. 000 gram Eroin maddesi,

18. 000 gram Metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 181. 000 gram uyuşturucu madde ile birlikte kullanılan 3 at ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili İran uyruklu 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Yüksekova, Piyade, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yüksekova İlçesi Esendere Beldesinde 181.000 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi. - Son Dakika


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