Yüksekova İlçesinde 30.400 Gram Eroin ve 8.000 Gram Metamfetamin Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında;

10. 06. 2021 günü Yüksekova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesinde bulunan boş arazide yapılan aramalarda;

30. 400 gram Eroin maddesi,

8. 000 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği