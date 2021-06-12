İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine yürütülen çalışmalar kapsamında;
10. 06. 2021 günü Yüksekova İlçesi Cumhuriyet Mahallesi Kuruköy Caddesinde bulunan boş arazide yapılan aramalarda;
30. 400 gram Eroin maddesi,
8. 000 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Hakkari Valiliği
Kaynak: Habermetre
Son Dakika › Toplum › Yüksekova İlçesinde 30.400 Gram Eroin ve 8.000 Gram Metamfetamin Maddesi Ele Geçirildi - Son Dakika