Yüksekova İlçesinde 34.800 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

05. 08. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeniköprü Uygulama Noktası geçildikten sonra Hakkari- Van karayolu üzerinde tespit edilen bir kamyonet içerisinde yapılan aramalarda;

34. 800 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği