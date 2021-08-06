Yüksekova İlçesinde 34.800 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yüksekova İlçesinde 34.800 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Yüksekova İlçesinde 34.800 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

09.08.2021 14:03

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;05. 08.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

05. 08. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Yeniköprü Uygulama Noktası geçildikten sonra Hakkari- Van karayolu üzerinde tespit edilen bir kamyonet içerisinde yapılan aramalarda;

34. 800 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Yüksekova İlçesinde 34.800 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova İlçesinde 34.800 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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