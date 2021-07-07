Yüksekova İlçesinde 5.200 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında;

07. 07. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Numune Polis Kontrol Noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramalarda aracın stepnesinin içerisinde;

5. 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği