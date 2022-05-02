Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı - Son Dakika

Merkez İhsaniye Camisi
Vatandaşların Ramazan bayramı namazını kılması
Dua edilmesi
Bayramlaşma
İmam Şafi Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar
Cemaatin namaz kılması
Cemaatin vaazı dinlemesi ve bayramlaşması HAKKARİ - Türkiye'de bayram namazının ilk kılındığı yerlerden olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatandaşlar Ramazan bayramı namazını Merkez İhsaniye Camisi'nde kıldıktan sonra İslam alemi için dua etti.
Kaynak: AA
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