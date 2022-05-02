Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı - Son Dakika
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Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı

02.05.2022 08:18

Merkez İhsaniye Camisi Vatandaşların Ramazan bayramı namazını kılması Dua edilmesi Bayramlaşma İmam Şafi Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar Cemaatin namaz kılması Cemaatin vaazı dinlemesi ve bayramlaşması HAKKARİ - Türkiye'de bayram namazının ilk kılındığı yerlerden olan Hakkari'nin...

Merkez İhsaniye Camisi

Vatandaşların Ramazan bayramı namazını kılması

Dua edilmesi

Bayramlaşma

İmam Şafi Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar

Cemaatin namaz kılması

Cemaatin vaazı dinlemesi ve bayramlaşması HAKKARİ - Türkiye'de bayram namazının ilk kılındığı yerlerden olan Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, vatandaşlar Ramazan bayramı namazını Merkez İhsaniye Camisi'nde kıldıktan sonra İslam alemi için dua etti.

Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı
Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı
Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı
Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı

YORUMLAR
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Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu Bursa'da, bayram namazında Ulu Cami doldu KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı KAHRAMANMARAŞ - Bayram namazı kılındı

Hakkari, Bayram, Namaz, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksekova ilçesinde bayram namazı kılındı - Son Dakika


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