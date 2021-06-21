Yüksekova İlçesinde Bir Kargo Firmasına Ait Araçta 10.900 Gram Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu önlemeye yönelik olarak kargo firması aracılığı ile batı illerine uyuşturucu madde gönderileceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalar kapsamında;

19. 06. 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesinde bulunan bir kargo firmasına ait araçta narkotik köpeği AYZEK ile yapılan aramada 2 adet bal helkesine zulalanmış vaziyette;

10. 900 gram Eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Hakkari Valiliği