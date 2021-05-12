Yüksekova İlim Yayma Cemiyeti şubesinden 300 aileye gıda yardımı - Son Dakika

İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesi 300 aileye gıda yardımında bulundu.

İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesi, 'Sende gönül ver iyilikte iz bırak' adlı proje kapsamında hayırseverlerin yardımlarını muhtaç yardımlarını devam ettiriyor. 'Sen de gönül ver iyilikte iz bırak' adlı projeleri Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilmesiyle çalışmalara başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilen proje kapsamında Yüksekova'da 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi 300 aileye gıda yardımı yapıldı. İlim Yayma Cemiyeti Yüksekova Şubesi Başkanı İskender Akdoğan, Yüksekova şubesi olarak hazırladığımız 'Sende gönül ver iyilikte iz bırak' isimli proje, Gençlik Projeleri Destekleme Programı (2020-1) kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edildi. Proje çerçevesinde; farkındalık ve gönüllülük çalışmaları, yardım kampanyaları, spor eğitimleri, afet ve acil durum eğitimleri ile engelli öğrenciler yararına gönüllülük eğitimi faaliyetleri yürüteceğiz. Bu süreçte projemizin çalışmalarından biri olan "Yardım kampanyaları" doğrultusunda 65 yaş ve üzeri ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sosyal destek kapsamında yardımlar yapmaktayız. Bu proje ile amaçlarımız; verilecek eğitim ve gerçekleştirilecek etkinliklerle gönüllülüğün hedef bölgede yaygınlaştırılması, insanların daha bu konuda duyarlı olmasının sağlanması ve gençler arasında gönüllülük faaliyetlerinin nasıl organize edilip yürütüleceği yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamak" dedi. - HAKKARİ