Son Dakika Haberleri: Yüksekova'ın asfaltsız yolları için çalışma başlatıldı
Son Dakika Güncel Yüksekova'ın asfaltsız yolları için çalışma başlatıldı

Yüksekova'ın asfaltsız yolları için çalışma başlatıldı

1 saat önce

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçenin asfaltsız yollarını gezerek incelemelerde bulundu.

Yüksekova'ın asfaltsız yolları için çalışma başlatıldı, System.String[]

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçenin asfaltsız yollarını gezerek incelemelerde bulundu.

Güngör Mahallesi'nde yollarla ilgili incelemede bulunan Doğramacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yüksekova'nın yollarının en önemli sorunlarından biri olduğunu söyledi.

Altyapı ile ilgili çalışmalar bittikten sonra yollar ile ilgili sıkıntıları daha net gördüklerini ifade eden Doğramacı, şöyle konuştu:

"İnşallah bütün kurumlarımızla, Karayolları Genel Müdürlüğümüzle ve Valiliğimizin bizlere verdiği destekle çalışmaya başlıyoruz. Eğer iklim şartları da el verirse kar yağmadan yollarımızla ilgili ciddi bir çalışma başlatacağız. Cengiz Topel Caddesi'nde daha önce planlanmış olan projemizi hayata geçirmeye gayret edeceğiz. Mevsim şartlarının kısa. Biz bu mevsimin sonuna gelmiş durumundayız. Yollarımız İnşallah her halükarda daha güzel bir şekilde yapılacak. Yüksekovalıların içleri bu konuda müsterih olsun. İnşallah çok yakın zamanda bu çamurdan ve sıkıntılı görüntüden kurtulacağız."

Yüksekova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:34 Kaynak: AA
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