Yüksekova İran pasajı esnafı yeni yerinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika

Yüksekova İran pasajı esnafı yeni yerinde hizmet vermeye başladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İhsaniye Merkez Camisi altında 47 esnaf için yapılan yeni iş yerleri hizmet vermeye başladı.

Yüksekova İran pasajı esnafı yeni yerinde hizmet vermeye başladı, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İhsaniye Merkez Camisi altında 47 esnaf için yapılan yeni iş yerleri hizmet vermeye başladı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatlarıyla, dere üstünde bulunan eski İran pasajı yıkılmıştı. İran pasajında bulunan 47 esnafın mağdur olmaması için Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan İhsaniye Merkez Camisinin altında modern bir yapıyla 47 esnafa yeni dükkan temin edildi. Yeni yapısıyla dikkat çeken Yeni İran Pasajı, daha rahat, daha modern, daha hijyen bir ortamla bitmesiyle, Yüksekova halkın hizmetine açıldı. Pasajda hizmet veren esnaf ise çok memnun olduklarını belirterek, "Tüm pasaj esnafı olarak aynı hızla hizmetlerimize şimdi İhsaniye Camisinin altında vermeye başladık. Bize emeği geçen, başta Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı olmak üzere, Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin'e, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç'a, Fen ve İmar İşleri Müdürü Erol Zirek ve tüm Zabıta ekiplerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - HAKKARİ

Yüksekova, İhsaniye, Esnaf, İran, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 10:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yüksekova İran pasajı esnafı yeni yerinde hizmet vermeye başladı - Son Dakika Ekonomi

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