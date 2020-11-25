Yüksekova Kadın Futbol Takımı'na "Soylu" jest

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seminerin gerçekleştirildiği Vilayetler Hizmet Birliği bünyesindeki Vilayetler Evi'nde kamp yapan Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Mülki İdare Amirleri Eğitim Semineri'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seminerin gerçekleştirildiği Vilayetler Hizmet Birliği bünyesindeki Vilayetler Evi'nde kamp yapan Hakkari'nin Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncularını ziyaret etti. 2. Lig'de top koşturan 16 ile 25 yaş arası kadın futbolculardan oluşan Yüksekova Belediyespor'un teknik kadro ve futbolcularıyla bir araya gelen Bakan Soylu'yu; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da yalnız bırakmadı. Hakkarili sporcularla bir süre sohbet eden Bakan Soylu, kulüp yöneticilerinden takımın çalışmaları hakkında bilgi aldı. 30 sporcuya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan hediyeler Süleyman Soylu tarafından verildi. - BALIKESİR

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