Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig - Son Dakika

Yüksekova Kadın Futbol Takımı'nın hedefi 1'inci Lig

KADINLAR Futbol 2'nci Ligi'nde Hakkari'yi temsil eden Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 1'inci Lig'e yükselmek için yeni sezon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yüksekova Belediyesi tarafından 4 yıl önce kurulan ve 3'üncü Lig'de şampiyon olduktan sonra geçen yıl 2'nci Lig'e yükselen kadın futbol takımı, bir üst lige yükselmek için Şehir Stadyumu'nda haftanın 5 günü antrenman yaparak hazırlanıyor. Takımın yaşları 15 ile 25 arasında değişen 30 futbolcusu, mücadele azimleri ve disiplinleriyle göz dolduruyor. Nevşehir'den Yüksekova Farabi Anadolu Lisesi'ne atanan Psikolojik Danışman Öğretmeni de Hatice Utku takımda top koşturuyor.

HEDEF 1'İNCİ LİG

Utku, ilçenin kadın futbol takımı olmasının kendisini sevindirdiğini belirterek, "Buraya ilk atandığımda İlçede kadın futbol takımının olduğunu duydum. Bende gelip şansımı denemek istedim. Açıkçası burayı çok sevdim. Burada olmam beni mutlu etti. Daha önce sadece lisede oynadım. İlk defa Yüksekova Belediyesi'ne bağlı kadın futbol takımında oynayacağım. Bundan da mutluluk duyuyorum. Tek hedefimiz 1'inci lige yükselmektir. Bunu da başaracağımıza inanıyorum" dedi.

Takımın kalecisi Çimen Atilla ise, bu yıl 1'inci lige yükselmek için mücadele edeceklerini ifade ederek, "Şu an 2'nci Ligde oynuyoruz. Hedefimiz 1'inci lig. Çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 7 aydır burada idman yapıyoruz. Pandemi sürecinden dolayı hazırlık maçlarına daha çıkmadık. 7 aylık emeğimin karşılığına verip, 1'inci lige yükselmeyi hedefliyoruz. Kadın takımı olduğu için, erkek takımlarına göre daha az destek görüyor. Bu da bizim aleyhimize işliyor. Taleplerimiz daha uygun koşullarda görülürse, daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz. Hem üniversite sınavlarına hazırlanıyorum, hem de takımımın kaleciliğini yapıyorum. İkisini beraber yürütmek çok da zor olmuyor. Çünkü bu işi hepimiz aşkla yapıyoruz" diye konuştu.