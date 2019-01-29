Son Dakika Haberleri: Yüksekova Kar Altında

Yüksekova Kar Altında

32 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar adeta kaybolurken, yüksek kesimde ise kar kalınlığı 3 metreyi geçti.

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle tek katlı evler ve araçlar adeta kaybolurken, yüksek kesimde ise kar kalınlığı 3 metreyi geçti.

Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 3 metreyi geçti. Tek katlı evler ve araçlar karın altında adeta kaybolurken, erken saatlerde ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizleyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı.

Yüksekova Belediyesi, İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ile Karayolları ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle birçok köy ve mezraya elektrik verilemezken, bazı ağaçların dalları da karın ağırlığına dayanamayarak kırıldı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:05 Kaynak: İHA

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