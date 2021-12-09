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Yüksekova kar altında - Son Dakika

Yüksekova kar altında

09.12.2021 09:17

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışından sonra araçlar kara gömülürken, bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışından sonra araçlar kara gömülürken, bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı.

Günlerdir meteoroloji tarafından yağış ile ilgili uyarılar yapılmasıyla akşam saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, araçlar ise kara gömüldü. Sabah iş yerlerini açan esnaf, kapılarının önünde biriken karları küreklerle temizlerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yollarda mahsur kalmaları kameralara yansıdı.

İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları, İl Özel İdaresi ekipleri de caddelerde biriken karları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Sabah saatlerinde kar altındaki arabasını temizleyen Rıdvan Kaya, "Yüksekova'da 2 aydan fazladır soğuk havalar hakimdi. Meteorolojinin uyarılarından sonra dün akşam başlayan kar yağışı ilçeyi kara gömdü. Şu an arabamı çalıştırıyorum o da soğuk havanın etkisinden donmuş. Isınmasını bekliyorum, sonra işe gideceğim" dedi.

Yetkililer ise yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.

(Metin Tek/ İHA)

Yüksekova kar altında
Yüksekova kar altında
Yüksekova kar altında
Yüksekova kar altında
Yüksekova kar altında
Yüksekova kar altında
Yüksekova kar altında
Yüksekova kar altında
Yüksekova kar altında

Meteoroloji, Yüksekova, Hakkari, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova kar altında - Son Dakika


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