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Yüksekova kar altında... Karda kayan araçlar vatandaşı yolda bıraktı - Son Dakika

Yüksekova kar altında... Karda kayan araçlar vatandaşı yolda bıraktı

17.12.2021 09:15

Yüksekova kar altında.

Yüksekova kar altında... Karda kayan araçlar vatandaşı yolda bıraktı

- Hayatın durma noktasına geldiği ilçede araçlar kara gömüldü, vatandaş yollarda kaldı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, vatandaşlar ise yaya işe gitmek zorunda kaldı.

Akşam saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başlamasıyla ilçede hayat durma noktasına geldi. Dünden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, araçlar ise kara gömüldü. Sabah iş yerlerini açan esnaf, kapılarının önünde biriken karları küreklerle temizlerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yollarda mahsur kaldı Kar yağışı nedeniyle yoldan çıkan bir aracın duvara çarpması ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Yoğun sisin de hakim olduğu Yüksekova'da araçlar farlarını yakarak ilerleyebildiler. İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleri üzerinde seyir halinde olan sürücüler ilerlemekte zorlanırken, Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de caddelerde biriken karları temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Yüksekova'nın kar altında olduğu belirten Uğur Durmaz, "Sabah uyandığımızda 15 santimetre karla karşılaştık. Şu an aracımızı temizliyoruz. Yokuştan da çıkamıyoruz. Yokuştan inen birçok araç kayarak duvara çarptı. Bizde o korkuyla nasıl gideceğimizi düşünüyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şu anda lapa lapa kar devam ediyor" dedi.

Yetkililer ise yollarda oluşacak sis ve buzlanmadan dolayı sürücüleri uyardı.

Yüksekova kar altında... Karda kayan araçlar vatandaşı yolda bıraktı
Yüksekova kar altında... Karda kayan araçlar vatandaşı yolda bıraktı
Yüksekova kar altında... Karda kayan araçlar vatandaşı yolda bıraktı
Yüksekova kar altında... Karda kayan araçlar vatandaşı yolda bıraktı

Yüksekova, Hakkari, Tragger, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova kar altında... Karda kayan araçlar vatandaşı yolda bıraktı - Son Dakika


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