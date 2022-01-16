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Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

16.01.2022 11:21

Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, 177 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle araçlar kara gömülürken, 177 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkisini göstermeye başlamasıyla Yüksekova'da hayat durma noktasına geldi. İlçe beyaza bürünürken, araçlar ise resmen kara gömüldü. Sabah iş yerlerini açan esnaf, kapılarının önünde biriken karları küreklerle temizlerken, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise trafikte zorlandı.

Yoğun sisin de hakim olduğu Yüksekova'da sürücüler araçlarının farlarını yakarak ilerleyebildi.

Sabah yolların kapalı olduğunu belirten esnaf Süleyman Atılgan, "Sabah kalktığımda yürüyemedim. Çünkü yoğun bir kar vardı. Bende iş yerimi açarak, önünü temizledim ama hala durmaksızın yağıyor. Şu an 50 santimetreyi geçmiş durumda" dedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 62 köy ve 115 mezra yolu ulaşıma kapanırken, yol açma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri de caddelerde küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

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Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova kar hapsinde: Araçlar kara gömüldü, 177 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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