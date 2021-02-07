Yüksekova kara yolu, kayaların düşmesiyle ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
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Yüksekova kara yolu, kayaların düşmesiyle ulaşıma kapandı (2)

Yüksekova kara yolu, kayaların düşmesiyle ulaşıma kapandı (2)

07.02.2021 10:34

YOL, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ULAŞIMA AÇILDIHakkari'nin Yüksekova- Şemdinli kara yolu, bu sabaha karşı dağlardan kopan dev kaya parçalarının düşmesi sonucu trafiğe kapandı.

YOL, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ULAŞIMA AÇILDI

Hakkari'nin Yüksekova- Şemdinli kara yolu, bu sabaha karşı dağlardan kopan dev kaya parçalarının düşmesi sonucu trafiğe kapandı. Kapanan yol, karayolları ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte araçların geçişlerine izin verilirken, ekipler yoldaki diğer kaya parçalarını da temizlemek için iş makineleriyle yoğun bir çalışma yürütüyor.


Kaynak: DHA
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Yüksekova, Şemdinli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüksekova kara yolu, kayaların düşmesiyle ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova kara yolu, kayaların düşmesiyle ulaşıma kapandı (2) - Son Dakika
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