Yüksekova kara yolu, kayaların düşmesiyle ulaşıma kapandı (2)

YOL, 4 SAATLİK ÇALIŞMAYLA ULAŞIMA AÇILDI

Hakkari'nin Yüksekova- Şemdinli kara yolu, bu sabaha karşı dağlardan kopan dev kaya parçalarının düşmesi sonucu trafiğe kapandı. Kapanan yol, karayolları ekiplerinin 4 saat süren çalışması sonucu tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolun açılmasıyla birlikte araçların geçişlerine izin verilirken, ekipler yoldaki diğer kaya parçalarını da temizlemek için iş makineleriyle yoğun bir çalışma yürütüyor.