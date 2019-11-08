Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, asfalt çalışmalarını inceledi

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, ilçede devam eden asfalt çalışmalarını inceledi.

Cengiz Topel Caddesi ve bağlı sokaklarda devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Doğramacı, esnafla sohbet ederek devam eden projeleri anlattı.

Asfalt çalışmalarıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Doğramacı, Hakkari Valiliği ve Karayolları Genel Müdürlüğünün girişimleriyle yollardaki asfalt işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Hava şartlarının el verdiği sürece çalışmaların devam edeceğini belirten Doğramacı, şunları kaydetti:

"Yüksekovalılar daha rahat geçirsin istiyorum. Elimizde sihirli değneğimiz yok. Bütün arzumuz, gayretimiz burada görevdeyken yollarla ilgili sıkıntılarımızı çözmek. Bir takım alt yapı eksikliklerinden dolayı ilerlemekte güçlük çektiğimizi daha önce belirtmiştim. Vatandaşlarımızın da üzerinde çok büyük sorumluluklar var. Bunlar yerine getirildiği takdirde hızla ilerleyebileceğiz. Sorumlulukların yerine getirilmemesinden kaynaklı ilerlememiz istediğimiz düzeyde olmuyor. Bize gelen ihbarlar ve fotoğraflara göre şehrin logar kapaklarında ciddi eksiklikler var. Logarların içine küllerin doldurulduğu fotoğraflar var. Bu hareket bu şehre ihanettir."

Su bağlantısı nedeniyle yapılan kazılar nedeniyle suyun yarısının boşa aktığını anlatan Doğramacı, şöyle devam etti:

"Burada herkesin duyarlılığını bekliyorum. Bizi uyarsınlar, bize haber versinler. Yapanları şikayet etsinler. Şehre sahip çıkılsın. Bu konuda herkese düşen görevler var ve hepimiz inşallah Yüksekova'yı yepyeni yaşanabilir bir şehre dönüştürmek için gayret ediyoruz. Daha düzenli, kuralları olan bir şehir olacak. Bu hususta çalışmalara başladık."