Yüksekova Kaymakamı Doğramacı, göreve başladı
1 saat önce
Van'ın Gürpınar Kaymakamlığından Yüksekova Kaymakamlığına atanan Osman Doğramacı göreve başladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:14 Kaynak: AA
Van'ın Gürpınar Kaymakamlığından Yüksekova Kaymakamlığına atanan Osman Doğramacı göreve başladı.
Hükümet Konağı bahçesinde çocukların çiçekle karşıladığı Doğramacı, karşılama programına katılan kurum amirleriyle tanıştı.
Daha sonra kaymakamlık birimlerini dolaşan Doğramacı, çalışanlarla sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Programa, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş ile kurum amirleri katıldı.
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