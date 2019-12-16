Yüksekova Kaymakamlığı logosu değişti - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı'nın logosu yenilendi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kentin her alanda yeniden yapılandırılma sürecinde olduğu belirtildi.

Şehrin tarihi, kültürel ve yerel özelliklerini yansıtan, geleceğe bakışını ifade eden bir logoya ihtiyaç duyulduğu ve bu nedenle kurumsal bir logo oluşturulduğu aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova Kaymakamlığı yeni kurumsal logonun paylaşılan detaylarında, köklerinin manevi bir iklimden beslendiği, tarihimizin derinliklerinden ve kültürümüzün zenginliğinden gelen özellikleri ile geçmişten geleceğe uzanan kadim bir ağaç üzerinde tasarlanmış olup, ilçemizi en güzel şekilde ifade edeceğine inandığımız benzersizliğin, zerafetin, ilahi sanatın inkişafı olan ve Yüksekova olarak ülkemizde en uzun süre bir gelinlik gibi üzerimizde taşıdığımız kardan ilhamla logo tasarımımızda 'Kar Kristali' bir ağacın dalları gibi dünün, bugünün ve geleceğin ifadesi olarak temel sembol olarak kullanılmıştır."