Son Dakika Haberleri: Yüksekova kırsalında 1 sığınak imha edildi
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Yüksekova kırsalında 1 sığınak imha edildi

25 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında jandarma ekipleri tarafından tespit edilen bir sığınak imha edildi.

Yüksekova kırsalında 1 sığınak imha edildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsal alanında jandarma ekipleri tarafından tespit edilen bir sığınak imha edildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu yürütülen çalışmalar kapsamında; 28 Mayıs 2019 günü Yüksekova ilçesi Aşağıölçekli Mahallesi Sadullah Tepe kırsal alanında tespit edilen bir sığınakta yapılan aramada; 2 adet 12 kilogramlık kesilmiş mutfak tüpü, 3 adet pil bloku ve çok sayıda pil, 1 adet 12 voltluk akü, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan çok miktarda kablo, 2 adet uyku tulumu, 3 adet battaniye ve sığınak yapımında kullanılmak üzere çok sayıda inşaat malzemesi (kazma, çekiç, murç gibi) ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 06:35 Kaynak: İHA
Hakkari, Jandarma, Yüksekova, Güncel
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