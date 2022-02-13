Üye Girişi
Yüksekova kırsalında 98 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Yüksekova kırsalında 98 kilo eroin ele geçirildi

13.02.2022 21:22
Yüksekova kırsalında 98 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 98 kilo 650 gram eroin ele geçirilirken 8 şüpheli yakalandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonda 98 kilo 650 gram eroin ele geçirilirken 8 şüpheli yakalandı.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 12/13.02.2022 günü ilimiz Yüksekova ilçesi kırsal alanında JİHA, JÖH ve 3. Piyade Tümen Komutanlığının helikopter desteği ile icra edilen Hava Hücum Harekatı/KOM operasyonunda; 98.650 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak uyuşturucu taşıyan ve destek veren 8 şüpheli şahıs yakalanmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

(Feyzullah Taş/İHA)

Yüksekova kırsalında 98 kilo eroin ele geçirildi

YORUMLAR
500

Güvenlik güçleri, Yüksekova, Hakkari, Eroin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova kırsalında 98 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
21:44 Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi
21:42 Erdoğan'ın ziyaret edeceği BAE'de Burj Al Khalifa Türk bayrağı ile aydınlatıldı!
21:40 İstanbul'da gol turnuvası! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı
20:59 Trabzon'da Visca adeta şov yaptı! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi
20:52 18 yaşındaki kıza verdiği tepkisiyle eleştirilerin hedefi Esra Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı
20:46 Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 276 kişi vefat etti, 73 bin 787 yeni vaka tespit edildi
20:45 Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, yoğun bakıma kaldırıldı
20:41 Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan anlar! Heyecandan kalbi duran taraftar, hastaneye kaldırıldı
19:52 Savaş sesleri yükseliyor! Lucescu futbolcularına Türkiye'den çıkışı yasakladı
19:42 Son Dakika: Elektrik dağıtım şirketlerinin elektriği yüksek karla sattığı iddialarına EPDK'dan cevap: Astronomik düzeyde kar söz konusu değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 21:56:39. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksekova kırsalında 98 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement