Son Dakika Haberleri: Yüksekova Kırsalında Silah Ele Geçirildi

Yüksekova Kırsalında Silah Ele Geçirildi

1 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde silah ele geçirildi.

Yüksekova Kırsalında Silah Ele Geçirildi, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde silah ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Bu kapsamda, 28 Mart 2019 günü ilimiz Yüksekova ilçesi Tuğlu köyü Çayırlı ve Sarıtaş mahalleleri arasında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü ve bu silahlara ait 40 adet fişek ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:12 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Malezya Polisinin Tabancası Türkiye'den Vinç Şoförünün Aracının Arkasına Kadınlarla İlgili Yazdırdığı Yazı Pahalıya Patladı İzmir'de Cumhur İttifakı Adayı Silahlı Saldırıya Uğradı Mağazada Omuz Atma Kavgası Çıktı, Ortalık Savaş Alanına Döndü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 18:01:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova Kırsalında Silah Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]