Yüksekova kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında terör örgütüne ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakakri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak başlatılan EREN-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet GÜÇLÜ ORTAKÇI-1 operasyonu kapsamında; 28 Mayıs 2021 günü Yüksekova ilçesi Yeşiltaş köyü mevkiinde yapılan arama tarama faaliyeti esnasında; 1 adet Ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet Ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği parçası, 3 adet Ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 35 adet Ak-47 kaleşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 2 adet başlık üzerinde RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet başlıksız RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet el bombası, 6 adet 1.5 volt pil, 3 çift ayakkabı, muhtelif sayıda insan kemiği olduğu değerlendirilen kemik parçaları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ