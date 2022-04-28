Yüksekova kırsalında uyuşturucu ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika
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Yüksekova kırsalında uyuşturucu ve yaşam malzemesi ele geçirildi

28.04.2022 14:41
Yüksekova kırsalında uyuşturucu ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında bir sığınakta yaşam malzemesi, yakınında ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında bir sığınakta yaşam malzemesi, yakınında ise uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "27 Nisan 2022 günü Yüksekova ilçesi Akpınar köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında bir sığınakta yapılan aramada 1 adet piknik tüpü, 1 adet güneş paneli, 1 adet tırnak makası, 1 adet sırt çantası, 1 adet akü, 1 adet mont, 1 adet battaniye ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Aynı faaliyette sığınağın 150 metre doğusunda bulunan bir çuval içerisinde 12 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

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Uyuşturucu, Yüksekova, Hakkari, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova kırsalında uyuşturucu ve yaşam malzemesi ele geçirildi - Son Dakika


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