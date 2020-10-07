Yüksekova Meslek Yüksekokulu binası açıldı - Son Dakika

Hakkari Üniversitesi bünyesinde kent merkezinde faaliyet yürüten Yüksekova Meslek Yüksekokulu, adını taşıdığı ilçede hizmet vermeye başladı.

İpekyolu Caddesi'ndeki bir binada hizmet verecek olan Yüksekova Meslek Yüksek Okulu için tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve tüm bakanlıkların girişimleri ile ilçede güzel yatırımların yapıldığını söyledi.

TOKİ konutlarının tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildiğini, 18'e yakın okulun tamamlandığını belirten Akbıyık, "İlçe merkezinde atık su arıtma tesisinden içme suyu arıtma tesisine kadar, kanalizasyondan şehrin dönüştürülmesine kadar şehir bir şantiye görünümünde. Havalimanı, sınır kapısı buranın gelişmesinde lokomotif görev görüyor." dedi.

Organize Sanayi Bölgesinin de haziran ayında kuruluşunun yapıldığını ve tüzel kişilik kazandığını belirten Akbıyık, şöyle konuştu:

"Sanayi Bakanlığımızın desteğiyle çalışmalara başladık. Şu anda etüt, haritalama ve alt yapı gibi işleri devam ettiriyoruz. İnşallah 2021'de burayı bakanlığımızın programına aldırıp yapılanmasını bitireceğiz. Belki yüzlerce fabrika Yüksekova'da kurulacak. Buranın çok değerli iş insanları var. Yüksekova bizim hayal edemediğimiz kadar hızlı büyüyecek ve kalkınacak. Yüksekokulun varlığı, veterinerlik fakültesinin de açılması tarımın gelişmesine katkı sağlayacak. Tarım, hayvancılık, madencilik, dağ ve kış turizmi potansiyeli, organize sanayi bölgesi ve üniversitenin varlığı ile Yüksekova daha güzel bir geleceğe taşınacak."

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş ise Hakkari Üniversitesinin 40'a yakın lisans ve önlisans programının açık olduğunu bildirerek, yüksekokulun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Akbıyık ve beraberindekiler, açılışını yaptıkları yüksekokulunun binasını gezdi.

Programa 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkanı İsmail Rüştü Zeydan, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

Akbıyık, törenin ardından ilçedeki çalışmaları inceledi, esnafı ziyaret etti.