Üye Girişi
Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın - Son Dakika

Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın

22.09.2021 20:56

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Yüksekova'da bulunan ve birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Sazlıktan yükselen dumanlar, Yüksekova şehir merkezi ve çevre köylerinde görülürken, köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

(Metin Tek/İHA)

Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın
Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın
Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın
Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın
Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın
Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın
Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın
Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın
Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın

Yüksekova, Hakkari, Yangın, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı 21:23 Otobüs durağında kanlar içinde bulunan adam hastaneye kaldırıldı Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketi havadan görüntülendi 21:01 Kanarya Adaları'ndaki yanardağ felaketi havadan görüntülendi Kuraklık karpuzu da vurdu! Bu senenin karpuz şampiyonu, geçen senenin gerisinde kaldı 20:47 Kuraklık karpuzu da vurdu! Bu senenin karpuz şampiyonu, geçen senenin gerisinde kaldı
Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi 20:03 Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 242 kişi vefat etti, 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan 19:15 Selçuk Yöntem izinsiz kullanılan "tost fotoğrafı" davasını kazandı Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi 18:59 Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Bakan Varank merak edilen konuya açıklık getirdi
Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri 18:53 Kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren katilin ilk sözleri "İstemeden yaptım" oldu Trabzon alarm veriyor! Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı 18:44 Trabzon alarm veriyor! Yoğun bakımlardaki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı

Son Dakika Haberleri
18:57 Haluk Levent'ten konserlerine gelmeyen takipçilerini esprili bir dille uyardı: Karşınızda Death Metal söyleyen bir Haluk olacak
18:48 James Rodriguez'den şaşırtan tercih! Kariyerini Katar'da sürdürecek
18:34 Karı-koca tartışması kanlı bitti! Bıçaklanan koca, hayatını kaybetti
18:22 Ringe çıkmayı bekleyemediler! ABD'li ve Meksikalı boksörler, basın toplantısında birbirlerine girdiler
18:16 "Gönül" ve "Bu kalp seni unutur mu" şarkılarıyla tanınan Fikret Kızılok ölümünün 20. yıldönümünde saygıyla anılıyor
17:53 Freni patlayan kamyon, dehşeti yaşattı! Yokuş aşağı giderken önüne ne kattıysa ezdi geçti
17:51 Beşiktaş'tan gündem olan Balotelli açıklaması: Sportif sabıkalı malum futbolcu
17:38 İç karartan gelişmeyi Eski BOTAŞ müdürü anlattı: Doğal gaz fiyatları yıl sonuna kadar yüzde 30 zamlanacak
17:21 Erol Bulut'un takımı Gaziantep'in attığı gol, Türk futbol tarihine geçti
17:08 Son Dakika! Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi
Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı Galatasaray taraftarı, Kayserispor maçında kazan kaldırdı! Fatih Terim hiç bu kadar güçlü istifaya çağrılmamıştı         
21:35
Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı Kayserispor maçında 6 dakikada 2 gol yiyen Muslera, Galatasaray taraftarını çileden çıkardı         
21:06
Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı Piyasaların gözü kulağı oradaydı! Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı         
21:00
Adana Demirspor, Beşiktaş'ın Balotelli açıklamasına sert cevap verdi: Oyuncumuz idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir Adana Demirspor, Beşiktaş'ın Balotelli açıklamasına sert cevap verdi: Oyuncumuz idam sehpasına çıkarılmak istenmiştir         
20:33
MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı MEB Bakanı Özer: Başlangıçta 200'ün altındaki eğitime ara veren sınıf sayısı arttı         
19:24
Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı Traktörle drift atan gençler kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı         
19:12
Kayseri'de neler oluyor! G.Saray'a ilk kez bu kadar fazla gol attılar Kayseri'de neler oluyor! G.Saray'a ilk kez bu kadar fazla gol attılar         
18:57
Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor Danla Bilic'in sevgilisinin mesleği şaşırttı! Kendi alanının 'İmparatoru' deniliyor         
18:53
Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı Hakimin tutuklama kararını duyunca çıldırdı! Kendini 2. kattaki duruşma salonundan aşağı attı         
17:19
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör iddiaları reddetti         
17:17
Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek         
17:00
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı         
15:31
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yıllar önce dizi setinde ölümden dönmüş Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yıllar önce dizi setinde ölümden dönmüş         
14:53
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 21:43:17. #1.13#
SON DAKİKA: Yüksekova Nehil Sazlığı'nda yangın - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement