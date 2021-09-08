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Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları - Son Dakika

Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları

08.09.2021 10:02
Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları, System.String[]

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir türlü bitmeyen yol yapım çalışmaları, esnafı canından bezdirdi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir türlü bitmeyen yol yapım çalışmaları, esnafı canından bezdirdi.

İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi'nde yol, kaldırım ve köprü çalışmalarının bir aydır bitmemesi esnafı zor durumda bıraktı. İlçede Ziraat Bankası istikametinde başlayan ve köprü yanında bulunan Üzümcüler AVM'nin yanına kadar olan bölgede faaliyet gösteren iş yerlerinin sahipleri bir an önce bu çalışmaların bitmesini istedi. Çalışmaların devam ettiği ana yolda bulunan Serhat Çoğaç adlı esnaf, "Bir aya yakındır bu çalışmalar devam ediyor. Çalışmalar çok yavaş ilerlemekte. Bu yol çalışmalarını yapan arkadaşlar önceden bu çalışmaları yapmıyorlar bu esnaf mağdur olacaklar mı diye. ve direkte bu işlere başladığında zaten ilk olarak esnaflar mağdur oluyor. Biz esnaflar baya mağduruz. Yüksekova'da bu işler ne zaman rayına oturacak artık kara kara düşünüyoruz. Tek isteğimiz artık bitirin bu yolları, çalışamıyoruz" dedi.

Murat Atalay adlı esnaf, "Durum vahim yolların durumu gözler önünde. Bu yolların ağzı olsa neler konuşur isyan eder. Bundan önce de kazıldı, yapıldı. Çiçekler, çimenler ağaçlar bir sürü masraf yapıldı. Sevindik ne güzel dedik. Ertesi sabah kalktık, tekrar enkaz. Düşünüyoruz Yüksekova ne zaman bu enkazdan kurtulacak. Gerçekten merak ediyoruz. Esnafız nasıl çalışalım bu halde toz duman içinde. Buraya bir sulama bile yapılmıyor. Hep merak ediyoruz bu yolların bitiş hali ne zaman olacak. Niye buralar hep kazılıp oluyor demek ki yanlış hesaplar yapılıyor. Maskeyi virüs için değil de artık bu toz duman için kullanacağız" ifadelerini kullandı.

Ayhan Aykut adlı esnaf, "Biz bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini istiyoruz. Hepimiz çok mağduruz. Böyle bir koordinesizlik, böyle bir saçmalık hiçbir yerde yok. Alt yapıyı yaptınız, ikinci defa niye bu boruları getirip döşediniz. Niye gelen giden kazıyor. Burayı kazdınız niye şimdi köprüyü yıktınız. Önce köprü yıkılacaktı sonra yollar ve kaldırımları yapacaktınız. Bu yüzden herkes perişan, mağdur. Kiralarımızı zaten veremiyoruz. Bina sahipleri kiraları 2-3 katına çıkarttılar. Biz de artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Dolasıyla ben burada yaşayan biri olarak esnafı olarak bu çalışmaların bir an evvel hızlı bir şekilde bitirilmesi ve sonlandırılmasını istiyorum" dedi.

Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, "Yüksekova Cengiz Topel Caddesi'nde yaşanan yol yapım çalışmalarındaki sıkıntıları hepimiz görüyoruz. Bu yol geç kalması nedeniyle girişimlerde bulunmuştuk. İhalenin ve yer teslimatının geç yapıldığını alakalı bilgi aktarmıştık. Bununla beraber yollara başlandı. Bir aydan fazladır bu yol çalışmaları vardır. Esnafımızın, vatandaşımızın bitme noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Esnafımız zor durumda. Özellikle kara yollarından talebimiz. Bunu ciddiye alıp hızlandırmasını ve bitirmesini istiyoruz. Artık esnaflarımızın bu mağduriyetleri ortadan kalksın. Merkezin can damarı yani Cengiz Topel Caddesinin köprü civarı çalışma alanında toplam 300' yakın esnafımız bulunmaktadır. Bu esnaflar için hayat durma noktasında. Pandemiden kaynaklı zaten çalışmadılar, şimdi de yol çalışmalarından çalışmıyorlar. Artık bunları bitirelim esnafın mağduriyetini ortadan kaldıralım bitsin" şeklinde konuştu.

(Metin Tek/İHA)

Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları
Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları
Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları
Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları
Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları
Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları
Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları

Ziraat Bankası, Yüksekova, Hakkari, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'nın bitmeyen çileli yolları - Son Dakika


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