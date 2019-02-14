Son Dakika Haberleri: Yüksekova'nın Caddeleri, Yeni Yapılan Aydınlatmayla Cıvıl Cıvıl Bir Görüntüye Kavuştu

Yüksekova'nın Caddeleri, Yeni Yapılan Aydınlatmayla Cıvıl Cıvıl Bir Görüntüye Kavuştu

20 dakika önce

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki caddeler, yeni yapılan aydınlatmayla cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuştu.

Yüksekova'nın Caddeleri, Yeni Yapılan Aydınlatmayla Cıvıl Cıvıl Bir Görüntüye Kavuştu, System.String[]
HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki caddeler, yeni yapılan aydınlatmayla cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuştu.

Yüksekova Belediyesi tarafından İpekyolu ve Cengiz Topel caddeleriyle Şemdinli yolunda yapılan aydınlatma, ilçeyi güzel bir görünüme kavuşturdu. Sabancı İlk ve Ortaokulu Kavşağı'nda yapılan törene Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler, Tümen Komutanı Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, eski milletvekili Esad Canan, AK Parti Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin'in okuduğu duadan sonra

şalter kaldırılarak tüm direklere elektrik verildi.

Burada konuşan Kaymakam Kendüzler, yapılan aydınlatma direklerinin tüm Yüksekovalılara hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Yapılan aydınlatmalar, Yüksekova'nın rengini bir kat daha değiştirdi. Aydınlatmalarda Türk bayrağının yanı sıra ilçenin kültüründen has semboller de bulunuyor" dedi.

Yapılan konuşmanın ardında karabalık bir süre yolda yürüdü. İpekyolu ve Cengiz Topel Caddesi ile Şemdinli yolunda yapılan ışıklandırma, kente farklı hava kattı. - HAKKARİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 08:21 Kaynak: İHA

Cengiz Topel, İpekyolu, Hakkari, Yüksekova, Güncel
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