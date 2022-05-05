Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü - Son Dakika
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Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü

05.05.2022 12:49
Yüksekova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Belediye bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Şemsettin Onay Anadolu Lisesi Müdürü Cevat İnaç, törende yaptığı konuşmada, Yüksekova'nın birçok kültüre ev sahipliği yaptığını söyledi.

İlçenin Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı topraklarına katıldığını belirten İnaç, şöyle konuştu:

"Yüksekova, 1. Dünya Savaşı sonunda Rus işgaline uğramış, ilçenin milis kuvvetleri ve ordunun başarısı sonucu 5 Mayıs 1918'de düşman işgalinden kurtulmuştur. 19. yüzyılda Van vilayetine bağlı Hakkari'nin kazası olan Yüksekova 1936'da ilçe olmuştur."

Folklor ekibinin gösterisiyle son bulan törene, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Tugay, 7. Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Erdoğan Dur, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Yıldırım, kurum amirleri, gaziler, şehit yakınları ve ilçe sakinleri katıldı.

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Atatürk Anıtı, Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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