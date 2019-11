Yüksekova'nın fedakar öğretmenleri

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yapan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü lösemi hastası Selcan Özbek'i ziyaret ederek geçirdiler.



İlçenin Hacı Musa Mahallesi'nde yaşayan Özbek ailesinin 18 yaşındaki kızları Selcan Özbek, 11 yaşından beri lösemi hastalığıyla mücadele ediyor. TOKİ Anadolu Lisesinde okuyan ancak evde eğitim gören lösemi hastası Özbek'e öğretmenleri sürpriz yaparak, öğretmen olmak isteyen öğrenciyi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de yalnız bırakmadılar.



Okul Müdürü Engin Baysal, Selcan'la 3 yıldır tanıştıklarını belirterek, "Kendisini gerçekten kutluyorum. Güçlü bir kişiliğe sahip. Yaşadığı rahatsızlığa rağmen eğitimine ara vermeyi düşünmedi. Bu konuda çok ısrarcı oldu, takip etti. Biz bile kendimizi onunla düzeltmeye başladık. Eksiklerimizi onunla beraber görmeye başladık. Öğretmenlik vicdan işidir. Sadece sınıfta icra edilen bir meslek değildir. Bakanlığımızın da bize verdiği bu imkanlarla öğretmenlerimiz gönüllü olarak böyle bir olayın içine girdiler. Selcan'la haftanın belli günlerinde eğitim yapmaktalar. Bu konuda çok mutlular. Onlar bizim için bir umut çiçeğidir, onlar bizim geleceğimizdir. Onu en kısa zamanda tekrar aramızda göreceğimize inanıyoruz" dedi.



Edebiyat Öğretmeni Nazan Ataman da, Selcan için geldiklerini söyleyerek, "Eğitimi için her zaman buraya gelmeye devam edeceğiz. Okul olarak Selcan'ın yanındayız. Selcan çok iyi bir öğrenci, çok başarılı ve güçlü biridir. Biliyoruz şu an 11. sınıf öğrencimiz. Allah izin verirse seneye 12'ci sınıf yapıp üniversiteye göndereceğiz. Üniversite sınavında da büyük bir başarı sağlayacağına eminim. Öğretmenler olarak yer, mekan tanımadan çalışan insanlarız. Öğrencilerimiz neredeyse bizde oradayız. Okul olabilir, ev olabilir, bahçe veya herhangi bir yer, öğrencimizin bize ihtiyacı olduğu her anda yanında olacağız. Biz öğrencimizi çok seviyoruz. Bu anlamda öğrencimizin hep yanında olacağız. Fedakarca davranan tüm öğretmenliğimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.



Matematik Öğretmeni Mehmet Çakır ise, Selcan için geldiklerini ve gelmeye de devam edeceklerini ifade ederek, "Eğitiminin aksamaması için her hafta burada olmaya gayet ediyoruz. Bizim için yer, mekan önemli değil. Asıl mesele Selcan'a bir şeyler katıp, bu hayatta mutluluğu görmektir. İnşallah bunu da üniversitede görürüz" ifadelerini kullandı.



Evde ders gören lösemi hastası Selcan Özbek ise, TOKİ Anadolu Lisesinde okuduğunu söyleyerek, "Öğretmenlerimi çok seviyorum. Geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Ben onları çok seviyorum. Geldikleri içinde çok mutluyum. İnşallah kısa zamanda iyileşip okuluma gider, öğretmen ve arkadaşlarımla beraber olurum" diye konuştu. - HAKKARİ