Yüksekova'nın kuş cenneti 4 gündür alevler içinde! - Son Dakika
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Yüksekova'nın kuş cenneti 4 gündür alevler içinde!

25.11.2022 01:04
Yüksekova'nın kuş cenneti 4 gündür alevler içinde!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı 4 gündür alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerin söndürme çalışması ise aralıksız devam ediyor.

Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Nehil Sazlığı'nın orta kısmında kısa sürede büyüyerek yayıldı. Yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, zorlu arazi şartlarına rağmen söndürme çalışmalarına devam ediyor.

BİRÇOK KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan sazlıktan yükselen alevler ve duman ilçe merkezinden görülürken, bataklıktan dolayı müdahale güçlükle yürütülüyor.

Kaynak: İHA
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Yüksekova, Hakkari, İtfaiye, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüksekova'nın kuş cenneti 4 gündür alevler içinde! - Son Dakika

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