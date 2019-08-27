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Yüksekova'nın yeni Kaymakamı Doğramacı görevine başladı

50 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından son Kaymakamlar kararnamesiyle Yüksekova Kaymakamlığın atanan Van'ın Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı görevine başladı.

Yüksekova'nın yeni Kaymakamı Doğramacı görevine başladı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından son Kaymakamlar kararnamesiyle Yüksekova Kaymakamlığın atanan Van'ın Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı görevine başladı.


Son Kaymakamlar kararnamesiyle, Mülkiye müfettişliğine atanan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler'in yerine atanan Van'ın Gürpınar Kaymakamı Osman Doğamacı ilçeye geldi. Yüksekova Hükümet Konağının bahçesinde yapılan karşılama törenine, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yüksekova Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Burcu Poyraz ve kurum amirleri katıldı. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Kaymakam Doğramacı, daha sonra binaya geçti. Odaları tek tek gezen Doğramacı, personellerle tek tek tanışıp yeni görev için herkese başarılar diledi.


Son olarak makam odasına geçen Kaymakam Doğamacı yeni görevine resmen başladı. - HAKKARİ

İçişleri Bakanlığı, Yüksekova, Gürpınar, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:57 Kaynak: İHA
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