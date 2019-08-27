Son Dakika Haberleri: Yüksekova'nın yeni Kaymakamı Doğramacı görevine başladı
Son Dakika Yerel Haber

Yüksekova'nın yeni Kaymakamı Doğramacı görevine başladı

10 dakika önce

Yüksekova'nın yeni Kaymakamı Doğramacı görevine başladıHAKKARİ - İçişleri Bakanlığı tarafından son Kaymakamlar kararnamesiyle Yüksekova Kaymakamlığın atanan Van'ın Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı görevine başladı.

Yüksekova'nın yeni Kaymakamı Doğramacı görevine başladı

HAKKARİ - İçişleri Bakanlığı tarafından son Kaymakamlar kararnamesiyle Yüksekova Kaymakamlığın atanan Van'ın Gürpınar Kaymakamı Osman Doğramacı görevine başladı.

Son Kaymakamlar kararnamesiyle, Mülkiye müfettişliğine atanan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler'in yerine atanan Van'ın Gürpınar Kaymakamı Osman Doğamacı ilçeye geldi. Yüksekova Hükümet Konağının bahçesinde yapılan karşılama törenine, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, Yüksekova Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Burcu Poyraz ve kurum amirleri katıldı. Karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Kaymakam Doğramacı, daha sonra binaya geçti. Odaları tek tek gezen Doğramacı, personellerle tek tek tanışıp yeni görev için herkese başarılar diledi.

Son olarak makam odasına geçen Kaymakam Doğramacı yeni görevine resmen başladı.

İçişleri Bakanlığı, Yüksekova, Gürpınar, Van, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP ilçe başkanının "HDP kardeş partimizdir" açıklaması tepki gördü
Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, konserinde kendisine şişe fırlatılınca sahneyi terk etti Başkanlık görevinden alınan Mızraklı'dan, İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyaretine ilişkin açıklama Kaşıntı ve ağrı şikayetiyle hastaneye giden adamın kulağından sinek larvaları çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 14:37:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüksekova'nın yeni Kaymakamı Doğramacı görevine başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]