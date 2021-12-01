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Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü - Son Dakika

Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü

01.12.2021 16:39

Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İran sınırında bulunan dağlar, sezonun ilk karıyla birlikte beyaza büründü.

Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İran sınırında bulunan dağlar, sezonun ilk karıyla birlikte beyaza büründü.

İlçede son günlerde başlayan soğuk hava ve ardından gelen yağışlar, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte Esendere Beldesindeki dağların yüksek kesimleri beyaza büründü.

İlçe genelinde hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, Yüksekova'da yağışlar aralıklarla devam ediyor.

Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü
Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü
Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü
Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü

Yüksekova, Hisarcık, Hakkari, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüksekova'nın yüksek rakımlı dağları beyaza büründü - Son Dakika
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