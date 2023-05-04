Hakkari'de her yeri yılanlar sardı - Son Dakika
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Hakkari'de her yeri yılanlar sardı

04.05.2023 16:21

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ile Karabağ köylerinin arasındaki 'Yılan Pınarı' bölgesinde yılanlar ortaya çıktı. Zehirsiz oldukları bilinen yılanların görüntüsü, Brezilya'nın Yılan Adası'nı aratmıyor.

Mayıs ayıyla birlikte her sene olduğu gibi sürü halinde ortaya çıkan yılanlar hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki bölgede yol boyu sürü halinde görüntülenen yılanlar, Brezilya'nın Yılan Adası'nı andırıyor.

ZEHİRSİZLER

Zehirsiz olduğu bilinen yılanların her sene sürü halinde ortaya çıktığını belirten Hakan Zanyar Aykut isimli vatandaş, " Yüksekova'ya bağlı Yürekli köyünde bulunan 'Yılan Pınar'ındayız. Her sene nisan ayının sonları mayıs ayının başlarında bu zararsız yılanlar ortaya çıkıyor. Burası Brezilya'nın Yılan Adası'na da benziyor. Bu zararsız yılanlar özellikle saat 13.00 ve 14.00 gibi ortaya çıkıp güneşliyorlar. İnsanlar olmadığı zaman hem taşların hem de yol üzerine geliyorlar. Her sene olduğu gibi onları görmek için tekrar buraya geldik" dedi.

Yüksekova'yı yılan sürüleri sardı
Yüksekova'yı yılan sürüleri sardı
Yüksekova'yı yılan sürüleri sardı
Yüksekova'yı yılan sürüleri sardı
Yüksekova'yı yılan sürüleri sardı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Külkedisi Külkedisi: Soğuk hayvan, zehirsizde olsa görüntüsü ürkütüyor. Cevap Yaz 22 1 Yayından Kaldır
  • Beşiktaş 1903: Iyy iğrenç Cevap Yaz 22 42 Yayından Kaldır
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Yılan Adası, Yüksekova, Brezilya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de her yeri yılanlar sardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hakkari'de her yeri yılanlar sardı - Son Dakika
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